Меркель хочет закрыть в ЕС все горнолыжные курорты

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что попытается на уровне ЕС добиться решения о закрытии горнолыжных курортов в зимние каникулы, чтобы избежать риска заражения туристов.

«Мы еще раз призываем граждан отказаться от не необходимых контактов, к этому относятся и частные, туристические поездки в лыжный сезон. Мы в Европе попытаемся достичь решения о том, можем ли мы закрыть все лыжные курорты», — сказала Меркель, выступая в бундестаге.

Она добавила, что «это кажется сложным», учитывая позицию Австрии по данному вопросу, однако «мы попытаемся еще раз сделать это».