Рассмотрение дела против бывших собственников ПриватБанка в США начнется в 2021 году

Слушания по сути иска Приватбанка к бывшим собственникам в США начнутся в 2021 году. В этом году планируется завершение предварительных возражений ответчиков в деле, об этом в интервью для ZN.UA рассказал председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл. Паралельно в США проходят слушания по делу о мошенничестве в Приватбанке, инициированному Министерством юстиции США. Оно как и ПриватБанк обвиняет бывших владельцев финучреждения в выводе средств из банка и их отмывании на территории США.

Также он сообщил, что в данный момент идет подготовка к Лондонскому процессу, уже известно расписание заседаний. Идут процессуальные приготовления к рассмотрению дела по сути. Иск на 3 млрд долларов США требует просто невообразимого количества доказательств, свидетельских показаний и экспертных заключений.

В следующем году будет завершена подготовка материалов для слушания, для того чтобы рассмотреть дело в один прием в 2022 году.

Есть прогресс и в «израильском» процессе.

«Летом я давал показания в суде Израиля в контексте рассмотрения предварительных возражений одного из ответчиков. Мы ожидаем, что эти возражения будут отклонены в ближайшее время. Это позволит нам перейти к рассмотрению дела по сути в следующем году», — сказал Крумханзл.

Предправления ПриватБанка напомнил, что за последний год банк удвоил сумму исков к бывшим собственникам и сегодня речь уже идет о сумме, эквивалентной 10 млрд долларов США.

Напомним, что по данным американской компании по корпоративным расследованиям Kroll, бывшие собственники выводили средства из ПриватБанка до время его национализации. Этот факт указывается в отчете компании, опубликованном в 2017 году.