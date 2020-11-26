Зеленский внес в Раду законопроект о поддержке предпринимателей во время карантина

Законопроект о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период действия ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения в Украине острой респираторной болезни COVID-19, зарегистрирован в Верховной Раде в четверг.
Как сообщается на сайте украинского парламента, инициатором соответствующего законопроекта № 4429 является президент Украины Владимир Зеленский. Текст документа на сайте Верховной Рады в настоящее время отсутствует.
Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что физические лица — предприниматели и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс. грн.
Кроме того, субъекты хозяйствования получат одноразовую материальную помощь для сохранения рабочих мест и налоговые льготы.
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