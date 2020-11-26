Медведчук креативно троллит Сороса и «соросят», - Telegram-канал «Политический радар» о марафоне ZIK «Реванш соросятни»

Нацсовет внепланово проверит телеканал ZIK за то, что обидели граждан США в лице «соросят». Об этом пишет Telegram-канал «Политический радар».
«Сами сказали! Да, Нацсовет по телевидению и радиовещанию моментально назначил внеплановую проверку телеканала ZIK за анонс телемарафона «Реванш соросятни», — поясняет Telegram-канал.
«Вы оцените красоту формулировок! По мнению Нацсовета, распространяемые в анонсе лексемы имеют !!!! признаки скрытого призыва к разжиганию вражды по отношению к неопределенной социальной категории „соросята“ и к лицам по признакам их принадлежности к гражданству США!!!», — уточняет Telegram-канал.
«Политический радар» острит на тему того, что Нацсовет по телевидению и радиовещанию официально признал «соросят» гражданами США и «неопределенной социальной категорией».
«Т. е. Нацсовет считает, что „соросята“ — это „неопределенная социальная категория“ и лица, имеющие „принадлежность к гражданам США“.
Заставь украинского чиновника Госдепу и Соросу молиться, так он и лоб разобьёт», — с иронией пишет «Политический радар».
Как сообщает канал, глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук креативно троллит иностранных агентов.
«А Медведчуку респект за такой креативный троллинг иностранной агентуры, пытающейся управлять Украиной в интересах иностранного пана», — подчеркивает Telegram-канал.
«Политический радар» напоминает, что Виктор Медведчук борется против иностранного влияния с начала 2000-х и приводит знаменитый пример, когда глава Администрации президента выгнал Джорджа Сороса и «соросят» из Ливадийского дворца в 2004 году.
«К слову, Медведчук троллит и гоняет иностранных хищников с начала 2000-х, когда выгнал Сороса с грантоедами из Ливадийского дворца», — напоминает Telegram-канал «Политический радар».
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