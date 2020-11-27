СНБО готовит решение по Донбассу

По ситуации на Донбассе готовится решение Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью «Фокусу».
На вопрос о том, что будет после 9 декабря 2020 года, когда истекает срок действия плана А — разрешение конфликта на Донбассе политико-дипломатическим путем, Данилов ответил, что готовится новое решение СНБО, однако не смог уточнить, будет ли оно открытым или закрытым.
«Это решение президента. 7 декабря 2019 года состоялось заседание СНБО, на котором были приняты пять вариантов развития ситуации на Донбассе. Открою небольшую тайну: готовится решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях», — заявил он
Данилов также подчеркнул: до того времени, пока Россия как государство-оккупант не уйдет из Крыма, части Донецкой и Луганской областей, все переговоры, договоренности будут крайне шаткими с точки зрения их выполнения.
Напомним, в марте 2020 года в интервью британскому «The Guardian» президент Украины Зеленский выразил надежду, что может договориться с президентом России Владимиром Путиным о прекращении войны на Донбассе, но не исключает, что может выйти из переговоров, если в них не будет прогресса в течение года после декабрьского саммита в Нормандском формате.
В конце августа 2020 года в интервью телеканалу «Euronews» Зеленский отметил, что надеется на возможность завершить войну на Донбассе уже в 2020 году.
В начале ноября глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Леонид Кравчук выразил уверенность, что у нынешнего президента Владимира Зеленского есть план «Б» по урегулированию ситуации на Донбассе.
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