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ЕADaily: В Киеве силовики встали на защиту Сороса и препятствовали проведению акции партии Медведчука

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ЕADaily: В Киеве силовики встали на защиту Сороса и препятствовали проведению акции партии Медведчука

В политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили о том, что столичные силовики помешали проведению под американским посольством протестной акции против внешнего управления Украиной со стороны США и Джорджа Сороса, организованной Виктором Медведчуком, об этом пишет интернет-портал ЕADaily.

Издание уточняет, что в «Оппозиционной платформе — За жизнь» выразили протест против антиконституционных действий правоохранительных органов.

«По итогам митинга, „Оппозиционная платформа — За жизнь“ выразила решительный протест против незаконных, антиконституционных действий правоохранительных органов, обвинив власть в том, что правоохранители силой препятствовали проведению мирной акции. Так в политсиле прокомментировали события у посольства США в Киеве», — пишет ЕADaily. Отмечается, что в акции принимали участие народные депутаты от ОПЗЖ и ее молодежного крыла, а также организация «Патриоты — За жизнь», всего около 3 тысяч человек.

«Митингующих против внешнего управления в лице США и Джорджа Сороса окружили кордонами полиции и Национальной гвардии, к посольству США стянули спецтехнику, медиков и сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Свыше 500 человек, в частности все участники акции с плакатами, которые хотели воспользоваться своим конституционным правом и выразить решительный протест против внешнего управления, введенного США в Украине, безосновательно не были допущены подконтрольными Зеленскому и его окружению силовиками к месту проведения акции», — уточняют в издании.

Цитируя заявление ОПЗЖ, ЕADaily подчеркивает, что таким образом, украинская власть выступила против украинского народа, нарушив его конституционные права, выступив на стороне и в интересах американского посольства.

«Те ценности свободы и демократии, о которых так любят рассуждать американские эмиссары, сегодня втоптаны в грязь послушными исполнителями воли Вашингтона, — заявили в партии Виктора Медведчука», — сообщает интернет-портал.

В связи с этим, по информации издания, ОПЗЖ выражает решительный протест против незаконных, антиконституционных действий правоохранительных органов.

«Заявляем заказчикам этой расправы, окопавшимся в посольстве США: на штыках нельзя усидеть, и мы добьемся прекращения внешнего управления Украиной, защитим суверенитет и независимость нашей страны», — подытожили в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», — пишет ЕADaily.

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Ранее председател Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинское правительство выполняет «хотелки» соросят за счет рядовых украинских граждан, изыскивая дополнительные ресурсы в дырявом бюджете, власть обирает собственный народ.

Джордж Сорос, ОПЗЖ
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