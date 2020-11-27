Лукашенко обвинил Польшу в попытках обрушить экономику Беларуси

Варшава предлагала создать в Беларуси ситуацию, чтобы «ее экономика рухнула», заявил в пятницу белорусский лидер Александр Лукашенко.

Как передают местные СМИ, Лукашенко во время встречи с коллективом шестой городской клинической больницы Минска озвучил выдержки из данных спецслужб, в которых описывается отношение западных политиков к событиям в Беларуси и их планы в отношении страны. При этом Лукашенко уточнил, что информацию он получил буквально накануне от КГБ, и «это оригиналы». Лукашенко начал озвучивать данные по состоянию на середину августа, после того как в Беларуси прошли выборы президента.

Как сообщил Лукашенко, в конце августа Варшава предлагала создать в Беларуси ситуацию, чтобы «ее экономика рухнула, рубль обесценился, а полки в магазинах оказались пустыми». «Мы должны убедить Турцию, Грецию, Азербайджан, Армению не экспортировать продовольствие из-за опасности коронавируса», — озвучил замыслы польской стороны глава РБ.

После прошедших в Беларуси 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции. Акции протеста продолжаются до сих пор. Лукашенко ранее обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в стране, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им «подыгрывают». Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.