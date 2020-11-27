Путину доверяют две трети россиян

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 67,7% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 67,7% указали российского президента, 28,6% сообщили о недоверии к нему. Кроме того, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют. Путина назвали 61,6%, не одобряют его деятельность 28,5%.

Опрос проводился с 16 по 22 ноября.