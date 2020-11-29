В Украине за сутки почти 13 тысяч случаев инфицирования COVID-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 12 978 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 4 243 человек, умерли 120 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«12 978 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 29 ноября 2020 года. В частности, заболели 599 детей и 408 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано — 1561 человек, летальных случаев — 120, выздоровели — 4243 человека», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.
Днем ранее, 28 ноября в Украине был зафиксирован новый рекорд 16 294 новых случаев инфицирования коронавирусом; 27 ноября был также рекорд в 16 218 новых случаев, 26 ноября также был рекорд — 15 331 заболевших, 25 ноября — 13 882 новых случаев заболевания.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 722 679 человек, 12 213 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 339 378 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.
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