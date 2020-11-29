Войти
Трамп объявит об участии в выборах 2024 года
планы
Трамп объявит об участии в выборах 2024 года
Законопроекты о КС появятся в Раде не ранее 15 декабря
парламент
Законопроекты о КС появятся в Раде не ранее 15 декабря

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Премьер Шмыгаль с министрами прибыл в Турцию

123
Премьер Шмыгаль с министрами прибыл в Турцию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Турцию с рабочим визитом. Самолет премьера приземлился в аэропорту Стамбула.

Об этом сообщает Укринформ.

Визит главы украинского правительства продлится два дня — начинается в Стамбуле и завтра продолжится в столице Турции — Анкаре.

Сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретится с министром промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафой Варанком, представителями турецкого бизнеса. Завтра в Анкаре Премьер-министр Украины встретится с руководством Турецкой Республики.

В рабочей поездке в Турцию премьер-министра Украины сопровождают вице-премьер министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, заместитель министра развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

Украинская делегация прилетела в Турцию самолетом Ан-148, заинтересованность в котором ранее проявляла Турция в рамках проекта создания собственного регионального пассажирского самолета.

Читайте также: Трамп объявит об участии в выборах 2024 года

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 16 октября находился с рабочим визитом в Турции, где, в частности, провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также в ходе визита между Украиной и Турцией были подписаны рамочное военное соглашение, меморандум о намерениях в области оборонно-промышленных проектов и другие документы.

Турция, Денис Шмыгаль
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 29 ноября 2020
Суббота, 28 ноября 2020
Пятница, 27 ноября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Почему Майдан не принес позитивных изменений

Уже неделю активно обсуждают - почему спустя 7 лет после Майдана нет сколь-нибудь серьезных позитивных изменений? А потому, что их и быть не могло. После Майдана к власти пришла часть прежней политической элиты, которая вовремя соскочила со сходящего с рельс поезда. Но у этих людей не было ни мотивов, ни потребностей что-то менять. С чего вдруг власть имущие разрушат весь смысл своего существования, эту прекрасную наркотическую игру в большие деньги?!
Виктор Суслов
Виктор Суслов
экономист, министр экономики Украины (1997–1998)

Почему Украине не светит процветание

Весной этого года Верховная Рада провела секвестр бюджета-2020 и изменила параметры, в частности, увеличила размер планируемого дефицита почти до 8% (на сумму в 300 млрд гривен). Именно в этом кроется корень наших нынешних проблем – огромной дыры в бюджете. Наша власть явно погорячилась, когда, не имея надежных источников покрытия дефицита, утвердила его настолько большим.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О «Большом строительстве» (окончание)

Не исключено, что при нынешних издержках инфраструктурное строительство внесет отрицательный вклад в экономический рост. Грубо говоря, строят вместо старой дороги новую, но при этом изымают из конкурентных секторов столько ресурсов, что в результате машин по ней будет ездить меньше, чем по старой. Куда экономику СССР привел акцент на инфраструктурные мегапроекты, хорошо известно. Но либо кое-кто этого не понимает. Либо кое-кого это не смущает (возможно, даже вдохновляет).
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016