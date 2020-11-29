Премьер Шмыгаль с министрами прибыл в Турцию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Турцию с рабочим визитом. Самолет премьера приземлился в аэропорту Стамбула.

Об этом сообщает Укринформ.

Визит главы украинского правительства продлится два дня — начинается в Стамбуле и завтра продолжится в столице Турции — Анкаре.

Сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретится с министром промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафой Варанком, представителями турецкого бизнеса. Завтра в Анкаре Премьер-министр Украины встретится с руководством Турецкой Республики.

В рабочей поездке в Турцию премьер-министра Украины сопровождают вице-премьер министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, заместитель министра развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

Украинская делегация прилетела в Турцию самолетом Ан-148, заинтересованность в котором ранее проявляла Турция в рамках проекта создания собственного регионального пассажирского самолета.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 16 октября находился с рабочим визитом в Турции, где, в частности, провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также в ходе визита между Украиной и Турцией были подписаны рамочное военное соглашение, меморандум о намерениях в области оборонно-промышленных проектов и другие документы.