В Польше полиции сдался украинец, которого разыскивали после ранения двух студентов

Гражданин Украины, который разыскивался полицией в Жешуве в связи с возможным ранением двух других украинцев, сдался полиции.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на полицию Подкарпатского воеводства РП.
«19-летний гражданин Украины, который с пятницы находился в розыске, в субботу утром обратился в полицию в Жешуве», — сообщили в полиции.
Польские правоохранители ранее информировали, что разыскивают гражданина Украины Александра Сытника, разместив его фотографию.
На сегодня полиция под надзором районной прокуратуры в Жешуве собирает информацию, которая позволит установить обстоятельства чрезвычайной ситуации.
Раненые студенты сейчас находятся в местной больнице.
Ранее в результате применения опасного инструмента (вероятно, ножа), пострадали двое украинских студентов 19 и 21 лет, которые находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Чрезвычайная ситуация произошла в пятницу около 4 ночи по киевскому времени в квартире, которую снимали студенты. Полиция обнаружила одного из раненых студентов в квартире, а другого — возле дома. В квартире были заметны следы драки.
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