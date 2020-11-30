Для выплаты помощи в 8 тысяч нужно 15 миллиардов

Единовременная помощь в размере 8 тысяч гривен, предусмотренная президентским законопроектом о помощи бизнесу и гражданам, может касаться до 2 миллионов граждан, что будет предусматривать расходы в сумме около 15 млрд грн из COVID-фонда.

Об этом заявили представители Кабмина на заседании комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

«В случае введения, выплаты будут осуществляться с помощью государственного онлайн сервиса „Дія“, по заявлению гражданина», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что комитет рекомендовал Раде включить законопроект в повестку дня сессии, сократить срок подачи альтернативных к нему законопроектов, а также сроки рассмотрения документа в первом чтении.

«Это крайне важный и амбициозный проект. В Украине еще не было такого, чтобы государство за две-три недели компенсировало потери 1,5-2 миллионам граждан электронным способом. Мы сможем не только разорвать цепочку заболеваемости с помощью внедрения локдауна, но и помочь тем домохозяйствам, кто в этом нуждается, встретить достойно Новый год.

И уже главным делом в следующем году будет обеспечить экономический рост уже здоровой нации украинцев», — заявила глава комитета Галина Третьякова.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ФОПы и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс. грн. Эти выплаты будут финансировать из фонда борьбы с COVID-19.