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В мире за сутки зарегистрировали пол миллиона случаев заражения коронавирусом

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В мире за сутки зарегистрировали пол миллиона случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 62,36 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 496 тыс. Согласно опубликованным в понедельник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло почти на 7,7 тыс., превысив 1,45 млн.

По состоянию на вечер 30 ноября в ВОЗ поступили сведения о 62 363 527 инфицированных и 1 456 687 умерших. Число заразившихся возросло на 496 892, умерших — на 7 697.

Максимальное число заразившихся за сутки было зафиксировано 14 ноября (669 042), а смертей — 17 апреля (12 482). Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 47% случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (235 540), на втором месте Европейский регион (165 343), на третьем — Юго-Восточная Азия (49 971).

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Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США — 13 082 877. Далее следуют Индия (9 431 691), Бразилия (6 290 272), Россия (2 295 654), Франция (2 179 481), Испания (1 628 208), Великобритания (1 617 331), Италия (1 585 178), Аргентина (1 413 375), Колумбия (1 299 613), Мексика (1 100 683) и Германия (1 053 869).

коронавирус
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