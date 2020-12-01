Висконсин вслед за Аризоной утвердил победу Байдена

Висконсин подтвердил победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США, сообщает The Associated Press. Решение приняла глава избирательной комиссии штата Энн Джейкобс после пересчета голосов в двух округах — Милуоки и Дейне.

При этом генпрокурор штата Джош Каул заявил, что на выборах не допускались нарушения. «Нет никаких оснований утверждать, что имело место широко распространенное мошенничество, которое могло бы повлиять на результаты», — заявил он.

Висконсин стал шестым колеблющимся штатом, заявившим о победе Байдена. За несколько часов до этого победу демократа утвердила Аризона, а до нее такое же решение приняли Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Невада.

Пересчет голосов в Висконсине был проведен по запросу команды действующего президента США Дональда Трампа, который не признает результаты выборов и заявляет о масштабных махинациях. Однако после пересчета преимущество все равно осталось за Байденом, причем он даже немного увеличил отрыв от соперника. В Милуоки Байден получил дополнительные 132 голоса, а в Дейне на 45 увеличилось количество голосов, поданных за Трампа.

Официально итоги выборов еще не объявлены, однако ведущие американские СМИ уже отдали победу демократу. По данным CNN, он набрал 306 голосов выборщиков, тогда как для победы необходимо минимум 270 голосов. У Трампа 232 голоса.