В Украине выявили еще 12,5 тысяч случаев COVID-19

В течение понедельника, 30 ноября, в Украине зафиксировали 12 498 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины во вторник, 1 декабря.

Отмечается, что заболели 586 детей и 646 медработников.

В течение последних суток было госпитализировано 1 470 человек. Кроме того, зафиксировано 221 летальный случай, 10 023 человека выздоровело. За все время пандемии в Украине коронавирус диагностировали у 745 123 человек. 355 172 пациента выздоровело, 12 548 - умерли от осложнений.

Всего в стране проведено 4 562 589 ПЦР-тестирований, за сутки - 33 817.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 799).