Правительство в среду рассмотрит варианты дальнейшего карантина

Кабинет Министров в среду рассмотрит варианты о дальнейших карантинных ограничениях, которые предложит Министерство здравоохранения с учетом результатов карантина выходного дня.

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Мы ждем сейчас официальные выводы Министерства здравоохранения по итогам реализации в течение трех недель карантина выходного дня. Уже на основании этого будут приниматься какие-то дальнейшие решения», — сказал Немчинов и добавил: «Я думаю, что мы завтра будем видеть предложения Минздрава и в соответствии с этим будем принимать решение».

По его словам, результаты анализа, который делал секретариат СНБО, показали снижение активности украинцев в течение дня в выходные. «Если вы посмотрите статистику по росту числа заболеваемости, то, конечно, недельные показатели говорят о том, что идет существенное замедление и фактическая стабилизация количества заболевших и обнаруженных», — добавил чиновник.

Министр также отметил, что в КМУ рассматривают варианты прекращения экономической активности, но они могут быть скорректированы с учетом ситуации в той или иной области.

В то же время Немчинов не взялся комментировать информацию о возможном введении «интеллектуального локдауна», о котором говорят некоторые политики. «На самом деле трудно комментировать то, что еще не принято», — сказал он.

Ранее председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил СМИ о возможности введения «интеллектуального локдауна» и объяснил, что тогда разные регионы будут выходить из него не одновременно, а в зависимости от эпидемиологической ситуации.