Правительство в среду рассмотрит варианты дальнейшего карантина

Кабинет Министров в среду рассмотрит варианты о дальнейших карантинных ограничениях, которые предложит Министерство здравоохранения с учетом результатов карантина выходного дня.
Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сказал в эфире телеканала «Украина 24».
«Мы ждем сейчас официальные выводы Министерства здравоохранения по итогам реализации в течение трех недель карантина выходного дня. Уже на основании этого будут приниматься какие-то дальнейшие решения», — сказал Немчинов и добавил: «Я думаю, что мы завтра будем видеть предложения Минздрава и в соответствии с этим будем принимать решение».
По его словам, результаты анализа, который делал секретариат СНБО, показали снижение активности украинцев в течение дня в выходные. «Если вы посмотрите статистику по росту числа заболеваемости, то, конечно, недельные показатели говорят о том, что идет существенное замедление и фактическая стабилизация количества заболевших и обнаруженных», — добавил чиновник.
Министр также отметил, что в КМУ рассматривают варианты прекращения экономической активности, но они могут быть скорректированы с учетом ситуации в той или иной области.
В то же время Немчинов не взялся комментировать информацию о возможном введении «интеллектуального локдауна», о котором говорят некоторые политики. «На самом деле трудно комментировать то, что еще не принято», — сказал он.
Ранее председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил СМИ о возможности введения «интеллектуального локдауна» и объяснил, что тогда разные регионы будут выходить из него не одновременно, а в зависимости от эпидемиологической ситуации.
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