«Похоронная бригада»: из прибыльной компании УЗ превратили в преддефолтную

Сума убытков «Укрзализныци» за 9 месяцев 2020 года составляет около 12 миллиардов гривен. Это означает, что в один из самых прибыльных кварталов в предыдущих годах компания сгенерировала около 3 млрд.грн отрицательного финансового результата. Об этом сообщил экс-директор по развитию бизнеса АО «Укрзализныця» Андрей Рязанцев.

«И это при 4-х дневной рабочей неделе, что приводит к снижению затрат на персонал и фактически стабильном курсе национальной валюты, что говорит об отсутствии значительного влияния курсовой разницы на финансовый результат», - отметил он.

Рязанцев констатировал, что фактически мы имеем дело уже с операционным убытком, то есть доходов компании не хватает на ведение хозяйственной деятельности.

«При этом грузов по железной дороге в первые девять месяцев года перевезли на 4,7% меньше — 223,1 млн т. Это означает, что максимум выручки, который Укрзализныця могла потерять от падения грузооборота, - это около 5 млрд.грн , так как общая планируемая выручка составляла около 100 млрд.грн в 2020 году. А, соответственно, прибыли не более 0,5-1 миллиарда. То есть на коронавирус уже не спишешь», - пояснил он.

Эксперт добавил, что сокращение пассажирских перевозок могло сыграть только в плюс, так как они всегда генерировали убытки.

«Поскольку общие амортизационные отчисления в себестоимости составляют в последнее время 12-14 млрд.грн в год, значит сегодня железная дорога не зарабатывает на поддержание текущей деятельности, не говоря уже о каком бы то ни было восстановлении основных средств», - отметил Рязанцев.

Поэтому, полагает эксперт, пришло время начать отвечать на вопросы о том, как в течении менее чем двух лет «Укрзализныця» из компании генерирующей прибыль, наращивающей капиталовложения, увеличивающей ежегодно заработную плату сотрудникам и параллельно сокращающей кредитный портфель, превратилась в компанию, находящуюся на грани выживания и под реальной угрозой банкротства и физической остановки работы.

Владимир Жмак со своей командой так и не дали внятного ответа на вопрос, как будет жить компания, акцентирует Рязанцев.

«При этом обещанные инвестиции на рекордные более 20 миллиардов гривен при такой структуре доходов просто неоткуда взять. А уверенность в доступности заимствований для этих целей может дальше питать только Иван Юрек. У него просто нет другого выхода, да и, кроме того, финансист он больше номинальный. И тут не обойтись покраской̆ вагонов в более тёмный цвет, тут нужно ещё раз думать и принимать быстрые, возможно непопулярные решения», - отметил он.

Эксперт добавил, что цель ТОП-менеджеров УЗА сегодня, похоже, сводится к доведению компании до банкротства.

«По-простому говоря, это «похоронная бригада». В которую входят не только менеджеры УЗ , но и представители ответственных госорганов. Недавно мне рассказали достаточно интересный вариант развития событий, который многое объясняет. В серии своих следующих постов я попробую раскрыть возможные причины и главных интересантов того, что мы наблюдаем», - пообещал он.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что УЗ уже нечем погашать свои кредиты.

А долг по заработной плате перед сотрудниками компании достигает 700 млн грн.

И на фоне этого решения грузинского менеджера «Укрзализныци» Ираклия Эзугбая против грузоперевозчиков дополнительно приводят ещё и к ежемесячным полумиллиардным убыткам предприятия.

Напомним, что профсоюзы собрались выходить на пикеты против нового иностранного менеджмента УЗ, а министра инфраструктуры Владислава Криклия ждут с отчетом по этому поводу в Верховной Раде.