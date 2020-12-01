Войти
Зеленский призвал объединить усилия во благо страны
официально
Зеленский призвал объединить усилия во благо страны
Трамп пообещал предоставить доказательства фальсификаций на выборах
позиция
Трамп пообещал предоставить доказательства фальсификаций на выборах

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Илья Кива: Власть отказалась от российской вакцины, поскольку это навредит их бизнесу на Covid-19

587
Илья Кива: Власть отказалась от российской вакцины, поскольку это навредит их бизнесу на Covid-19

Власть отказывается от российской вакцины против Covid-19, о предоставлении которой договорился лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, поскольку это навредит их бизнесу на эпидемии. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива.

«Виктор Медведчук, понимая критичность ситуации в нашей стране, нашел возможность, поехал в Россию и договорился с Владимиром Путиным о поставке вакцины в нашу страну. Но власть на это ответила огромной критикой и навала это „предательством“. Ведь на этой истории они вряд ли наживутся. Сегодня все действия ОПУ, Зеленского и его подчинённых проходят через призму личного обогащения. И это подтверждается последними событиями и разоблачениями, связанными с разворовыванием Фонда по борьбе с COVID-19. Средства вывели, перевели на „Укравтодор“, и там уже по удобным схемам все разворовали», — сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что действующее украинское руководство нашло возможность обогатиться на всех противоэпидемических мерах.

«На ПЦР-тестах они делают бизнес. На сегодня он стоит около 2 тыс грн. Может ли человек себе позволить подобные траты в нынешних условиях? Болезнь в основном поражает пенсионеров, у которых пенсии всего по 2 тыс грн. А продажа средств личной защиты на сегодня доходнее, чем наркобизнес или торговля оружием», — сказал нардеп.

При этом он добавил: «Правительство и руководство страны ведёт программу геноцида, уничтожения своего народа. Но параллельно они записывают ролики, смеются нам в лицо, желают 36,6. А то, что ежедневно от этой болезни у нас умирает по 300 человек, ежедневно заражаются тысячи — это для власти не является мотивацией спасти свой народ, спасти страну», — отметил Илья Кива.

Читайте также: Более миллиона чиновников могут избежать декларирования в этом году

Политик также подчеркнул, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» будет настаивать на использовании возможности получения вакцины.

«Вакцины, которая прошла все испытания и является действенным оружием в борьбе с COVID-19. Мы будем требовать от правительства и президента немедленно рассмотреть возможность получения российской вакцины для украинцев. И это решение Виктор Медведчук им уже предоставил, власти нужно только лишь согласиться спасти своих людей», — подытожил Илья Кива.

вакцина, Илья Кива, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 1 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Джордж Сорос
Джордж Сорос
финансист, создатель фонда «Открытое общество»

Эффективный способ преодоления бюджетного паралича в Европе

У вечных облигаций имеется огромное преимущество: основная сумма долга никогда не погашается, обязательна лишь выплата годовых процентов. Дисконтированная текущая стоимость будущих процентных платежей со временем сокращается, приближаясь к нулю (но не достигая его). Определённый объём финансовых ресурсов, например, 1,8 трлн евро, которые сейчас обсуждаются, позволит получить в несколько раз больше, если он будет использован для выпуска вечных, а не обычных облигаций. И это решило бы в целом финансовые проблемы Европы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Почему Майдан не принес позитивных изменений

Уже неделю активно обсуждают - почему спустя 7 лет после Майдана нет сколь-нибудь серьезных позитивных изменений? А потому, что их и быть не могло. После Майдана к власти пришла часть прежней политической элиты, которая вовремя соскочила со сходящего с рельс поезда. Но у этих людей не было ни мотивов, ни потребностей что-то менять. С чего вдруг власть имущие разрушат весь смысл своего существования, эту прекрасную наркотическую игру в большие деньги?!
Виктор Суслов
Виктор Суслов
экономист, министр экономики Украины (1997–1998)

Почему Украине не светит процветание

Весной этого года Верховная Рада провела секвестр бюджета-2020 и изменила параметры, в частности, увеличила размер планируемого дефицита почти до 8% (на сумму в 300 млрд гривен). Именно в этом кроется корень наших нынешних проблем – огромной дыры в бюджете. Наша власть явно погорячилась, когда, не имея надежных источников покрытия дефицита, утвердила его настолько большим.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016