Байден готов вернуть США в ядерную сделку с Ираном

Избранный президентом США демократ Джозеф Байден подтвердил готовность будущей администрации работать над возвращением Соединенных Штатов в состав участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Соответствующее заявление политик сделал в интервью, опубликованном в среду на сайте газеты The New York Times.

Журналист издания поинтересовался у демократа, придерживается ли он своей позиции, что США должны вернуться к участию в ядерной сделке с Ираном, о чем сам политик заявлял ранее. «Это будет нелегко, но да», — ответил Байден. По его словам, будущая администрация намерена в сотрудничестве «с союзниками и партнерами участвовать в переговорах и разрабатывать дополнительные соглашения, которые укрепили бы и продлили действие ограничений в отношении иранской ядерной программы, а также касались бы ракетной программы» Тегерана.

Политик при этом подчеркнул, что считает функционирующее соглашение, которое контролировало бы ядерные разработки Тегерана, «лучшим инструментом обеспечения стабильности в регионе». В противном случае, считает Байден, следует опасаться ситуации, при которой к разработке ядерного оружия будут стремиться Саудовская Аравия, Турция, Египет и другие страны региона.

«Наращивание ядерного потенциала в данной части мира — это последнее, чего мы хотим», — подчеркнул политик. Ранее Байден неоднократно заявлял о том, что в случае победы на президентских выборах в США планирует вернуть Соединенные Штаты к участию в СВПД.

СВПД был подписан Ираном, постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на аннулирование санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и Евросоюза. Иран обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительные тяжеловодные реакторы, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства. В 2018 году США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана экономические санкции.