Европейские потребители будут судиться с Apple из-за ухудшения работы смартфонов

Организация защиты прав потребителей в Европе Euroconsumers подает в суд на компанию Apple в четырех странах ЕС, требуя компенсации в размере €180 млн за умышленное замедление работы смартфонов с конечной целью подтолкнуть потребителей к покупке новых. Об этом сообщает в среду газета Financial Times со ссылкой на Euroconsumers, представляющей интересы 1,5 млн домохозяйств.
По ее данным, в среду организация выступит с иском в судах Бельгии и Испании, а затем в Италии и Португалии. Претензии касаются более 3 млн моделей iPhone 6, iPhone 7 и iPhone SE, проданных в этих странах с 2014 по 2020 год.
Данные судебные обращения последуют после аналогичных коллективных исков к Apple в США, по которым американская компания согласилась выплатить до $500 млн владельцам смартфонов, напоминает издание.
По словам Барта Волдерса, партнера компании Arcas Law, представляющей интересы истцов в Бельгии, судебные обращения в отдельных странах способны привести к «эффекту снежного кома». «Опыт показывает, что если одна европейская страна проявляет инициативу, другие следуют за ней», — пояснил юрист. В феврале надзорный орган Франции оштрафовал Apple на €25 млн за введение потребителей в заблуждение. Ранее антимонопольный орган Италии оштрафовал корпорацию на €10 млн после того, как выяснилось, что обновление программного обеспечения вызывает «серьезные сбои и значительно снижает производительность» смартфонов.
Американская компания подобные обвинения отвергает, называя такие утверждения «фактически и юридически неверными».
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