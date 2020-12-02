В РФ зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 за сутки

За последние сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 589 человек, сообщает местный оперативный штаб.

Число смертей вновь оказалось максимальным с начала пандемии — предыдущий рекорд был зафиксирован днем ранее, 1 декабря оперативный штаб отчитался о смерти 569 человек.

За сутки в России выявили 25 345 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Добавляется, что за все время в этой стране зарегистрирован 2 347 401 случай заболевания.