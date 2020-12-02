Войти
Шмыгаль объявил всю страну «оранжевой» зоной
официально
Шмыгаль объявил всю страну «оранжевой» зоной
Трамп допустил участие в выборах президента в 2024 году
позиция
Трамп допустил участие в выборах президента в 2024 году

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

НАТО объявило Россию главной военной угрозой до 2030 года

909
НАТО объявило Россию главной военной угрозой до 2030 года

НАТО считает Россию главной военной угрозой своей безопасности как минимум до 2030 года. Об этом говорится в докладе о реформировании альянса «НАТО — 2030», опубликованном в рамках завершающейся в среду видеоконференции глав МИД альянса.

«На перспективу до 2030 года Россия скорее всего остается главной военной угрозой для альянса», — говорится в документе, на основании которого саммит НАТО в 2021 году намерен принять новую Стратегическую концепцию альянса.

НАТО считает Китай второй по масштабам военной угрозой своей безопасности после России и считает необходимым создать в структуре альянса постоянно действующий орган для оценки действий этой страны, говорится в докладе.

«Китайская мощь и глобальные возможности представляют острый вызов открытым и демократическим обществам, особенно учитывая его стремление к авторитаризму и территориальной экспансии. Хотя Китай не представляет для альянса такого масштаба непосредственной военной угрозы, как Россия, он расширяет свои военные возможности в Средиземном море, Атлантическом океане и Арктике, а также углубляет оборонное сотрудничество с Россией», — говорится в документе. В нем отмечается, что «НАТО должна рассмотреть создание консультативной структуры для обсуждения всех аспектов интересов безопасности стран НАТО в отношении Китая».

НАТО считает необходимым сохранить Совет Россия — НАТО (СРН) как инструмента для политического диалога о мирном сосуществовании с Россией, однако намерена вести этот диалог с «позиции силы и атлантического единства».

«НАТО должна оставаться открытой для обсуждения мирного сосуществования с Россией. Однако чтобы такой диалог был продуктивным, он должен вестись с позиции единства и силы — говорится в документе. — Альянс должен продолжать рассматривать СРН как главную площадку для доставки политических посланий России». В документе также подчеркивается, что НАТО считает Россию своим главным военным противником на ближайшее десятилетие.

Читайте также: Apple назвала лучшие игры и приложения 2020 года

НАТО должна создать специальный разведывательный отдел для наблюдения за военным и технологическим сотрудничеством России и Китая, говорится в докладе.

«НАТО следует сформировать специальное подразделение в составе Объединенного управления разведки и безопасности альянса (JISD) для мониторинга и оценки сотрудничества России и Китая в военной, технологической и политической сферах, включая координацию действий в области дезинформации и гибридных военных операций», — говорится в документе. Данный отдел «должен регулярно информировать об этой работе Североатлантический совет».

Россия, НАТО
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 2 декабря 2020
Вторник, 1 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

«Веймарская воронка» украинской политики

Украину добивает не коронавирус, а бездарная, безответственная и антигуманная политика наших властей. Если бы не эпидемия коронавируса мы бы так и не увидели, насколько безразличны украинским политикам наши здоровье, жизни и судьбы.
Джордж Сорос
Джордж Сорос
финансист, создатель фонда «Открытое общество»

Эффективный способ преодоления бюджетного паралича в Европе

У вечных облигаций имеется огромное преимущество: основная сумма долга никогда не погашается, обязательна лишь выплата годовых процентов. Дисконтированная текущая стоимость будущих процентных платежей со временем сокращается, приближаясь к нулю (но не достигая его). Определённый объём финансовых ресурсов, например, 1,8 трлн евро, которые сейчас обсуждаются, позволит получить в несколько раз больше, если он будет использован для выпуска вечных, а не обычных облигаций. И это решило бы в целом финансовые проблемы Европы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Почему Майдан не принес позитивных изменений

Уже неделю активно обсуждают - почему спустя 7 лет после Майдана нет сколь-нибудь серьезных позитивных изменений? А потому, что их и быть не могло. После Майдана к власти пришла часть прежней политической элиты, которая вовремя соскочила со сходящего с рельс поезда. Но у этих людей не было ни мотивов, ни потребностей что-то менять. С чего вдруг власть имущие разрушат весь смысл своего существования, эту прекрасную наркотическую игру в большие деньги?!
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016