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Великобритания до конца года получит 5 млн доз вакцины Pfizer

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Великобритания до конца года получит 5 млн доз вакцины Pfizer

Великобритания получит до конца 2020 года около 5 млн доз вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. Об этом в среду заявил коммерческий директор BioNTech Шон Маретт в интервью радиостанции BBC Radio 4.

Ранее предполагалось, что компания поставит в Соединенное Королевство 10 млн доз препарата к концу 2020 года. «Мы предполагали, что произведем в этом году 100 млн доз вакцин, из которых 10 млн пойдут Великобритании. Теперь мы полагаем, что сможет произвести до 50 млн доз, поэтому и Великобритании достанется меньшее число доз, как и любой другой стране», — отметил Маретт, указав, что Лондон «может рассчитывать примерно на 5 млн доз в декабре», из которых 800 тыс. будут доступны к следующей неделе.

В среду британское независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) первым в мире одобрило использование вакцины Pfizer и BioNTech. Власти королевства ранее информировали, что Лондон заключил предварительные контракты на поставку в 2020-2021 годах 40 млн доз данного препарата, который, как стало известно 9 ноября, успешно прошел третью фазу испытаний. Согласно промежуточным результатам, риск заразиться коронавирусом при применении этой вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки.

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В общей сложности Великобритания подписала соглашения о поставке свыше 350 млн доз вакцин от коронавируса от различных производителей. Всего из-за вызванных коронавирусом осложнений в Великобритании умерли свыше 59 тыс. человек, что является самым высоким показателем в Европе. Число инфицированных в Великобритании превысило 1,6 млн.

Великобритания, Pfizer
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