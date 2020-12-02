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Рада не будет решать вопрос КС до получения вывода Венецианской комиссии

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Рада не будет решать вопрос КС до получения вывода Венецианской комиссии

Парламентский комитет по вопросам правовой политики рассмотрит законопроекты, связанные с организацией деятельности Конституционного суда Украины (КС), после заключения Венецианской комиссии относительно конституционного кризиса в Украине, сообщила заместитель главы комитета Ольга Совгиря (фракция «Слуга народа»).

«Комитет по вопросам правовой политики единодушно проголосовал за перенос рассмотрения всех законопроектов, касающихся организации деятельности Конституционного суда Украины, на свое ближайшее заседание после получения заключения Венецианской комиссии относительно конституционного кризиса (после 12 декабря)», — написала Совгиря в среду в соцсети Facebook.

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Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил комитет по вопросам правовой политики не рассматривать его законопроект № 4288 «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» до получения заключения Венецианской комиссии относительно конституционного кризиса.

Верховная Рада, КС
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Среда, 2 декабря 2020
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