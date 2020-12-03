В Украине за сутки зафиксировали 14 496 случаев COVID-19

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 14 496 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 15 372 человека, умерли 243 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«Второй день подряд имеем положительную статистику. Количество лиц, выздоровевших от коронавируса, за последние сутки составляет 15 372 человека. Эта цифра превышает количество заболевших — 14 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 3 декабря 2020. В частности, заболели 745 детей и 614 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1739 человек, летальных случаев — 243, выздоровели 15 372 человека», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.
Днем ранее, 2 декабря в Украине было зафиксировано 13 141 новый случай инфицирования коронавирусом; 1 декабря было12 498 новых случаев, 30 ноября зафиксировали 9 946 заболевших, 29 ноября было установлено 12 978 новых случаев заболевания.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 772 760 человек, 12 960 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 384 426 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1364), Запорожской (1060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016