В США собираются до конца февраля привить от коронавируса 100 млн человек

Американские власти рассчитывают до конца февраля 2021 года распространить среди жителей страны примерно 200 млн доз вакцины от нового коронавируса. Об этом заявил в среду на брифинге в Пентагоне американский иммунолог Монсеф Слауи, возглавляющий команду ученых, которые участвуют в государственной программе «Операция невероятная скорость» по разработке и распространению вакцины.

«В конце февраля мы, возможно, вакцинируем 100 млн человек», — сказал он. По словам Слауи, препарат, в первую очередь, получат лица, которые находятся в зоне риска. В их числе пожилые, сотрудники сферы здравоохранения и чрезвычайных служб. Специалист пояснил, что речь идет о вакцинах, которые разрабатывают компании Moderna и Pfizer. Предполагается, что одному человеку потребуется две дозы одного из препаратов.

Как отметил Слауи, при содействии военных США, как ожидается, в стране до конца текущего года «будет распределено достаточно вакцины, чтобы иммунизировать 20 млн человек». «Это 40 млн доз», — пояснил специалист. Как он добавил, в январе планируется доставить 60 млн доз препарата, чтобы сделать прививки 30 млн человек, а в феврале — еще 100 млн доз для 50 млн человек.

«Есть надежда, что в феврале у нас будет в наличии больше доз вакцины», — сказал он. Слауи уточнил, что речь может идти о препарате, который разрабатывает американская корпорация Johnson & Johnson. Данная вакцина требует применения только одной дозы.

Администрация США выделила на разработку вакцины от коронавируса $486 млн американской компании Moderna, $456 млн — Johnson & Johnson, $1,2 млрд предоставлены британско-шведской AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты $12 млрд.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США назначило на 10 декабря заседание по вопросу одобрения применения вакцины, разработанной Pfizer и германской BioNTech. Фирмы подали соответствующую заявку в управление 20 ноября. Позже заявку на одобрение своей вакцины направили еще несколько компаний. Ранее сообщалось, что власти США рассчитывают уже 11 или 12 декабря начать прививать жителей страны от нового коронавируса.