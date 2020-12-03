Twitter запретил дискриминацию в постах

Социальная сеть Twitter обновила свои правила, регулирующие запрет на ненавистнические высказывания на платформе, включив в список «унижающих человеческое достоинство» сообщения, содержащие дискриминацию по признакам расы, этнического и национального происхождения.

«Данная политика уже включает запрет на высказывания, унижающие человеческое достоинство на основании религии, касты, возраста, инвалидности и заболеваний. Исследования подтверждают, что высказывания, унижающие человеческое достоинство, могут нанести реальный вред, и мы хотим добиться того, чтобы больше людей во всем мире были защищены... Наши правила постоянно обновляются, чтобы мы могли защищать людей. Сегодня мы расширяем нашу политику в отношении „ненавистнического поведения“, чтобы бороться с высказываниями, которые унижают человеческое достоинство на основании расы, этнического и национального происхождения», — сообщается в блоге соцсети в Twitter.

Соцсеть после получения уведомлений о наличии на платформе сообщений с подобным содержанием будет требовать от пользователей удалять данные твиты. Компания также намерена использовать автоматизированные механизмы для обнаружения потенциально нарушающих правила постов.

Если пользователь продолжит «неоднократно нарушать правила Twitter, мы можем временно заблокировать аккаунт», сообщает соцсеть.