В РФ новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 28 145, что является максимумом с начала пандемии. Общее количество инфицированных выросло до 2 375 546, сообщили журналистам в четверг в местном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
Число выписанных пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 29 502, это максимум с начала пандемии. Всего уже выздоровел 1 859 851 человек.
Согласно данным штаба, число вылечившихся за сутки пациентов вновь превысило количество заразившихся.
Число летальных исходов за сутки возросло на 554 против 589 днем ранее. Всего от инфекции в России умерли 41 607 пациентов.
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