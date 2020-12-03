Разумков и представители фракций обсудили с послами G7 ситуацию вокруг антикоррупционных органов

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков вместе с представителями депутатских фракций и групп встретился с послами стран «Большой семерки» (G7).

«Обсудили восстановление эффективной деятельности антикоррупционных органов и е-декларирования. Парламент единую позицию — как можно быстрее вернуть уголовную ответственность за недостоверное декларирование», — написал Разумков в соцсети Twitter в четверг.

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, на встрече представители парламента сообщили, что была создана рабочая группа, работающая над решением трех ключевых вопросов: возобновление ответственности за недостоверное декларирование, создание эффективных механизмов работы антикоррупционных органов и сбалансирование условий деятельности органов власти, в частности, Конституционного Суда.

«Во время встречи обсудили необходимость быстрого принятия соответствующего решения. Сейчас идет работа над единым законопроектом, который объединит преимущества документа, подготовленного парламентской рабочей группой, и инициативы президента Украины», — указывается в сообщении.

Отмечается, что поиск компромиссного решения поможет быстрее восстановить систему е-декларирования и минимизирует риски обжалования согласованных изменений в антикоррупционное законодательство в Конституционном Суде.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС принял решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона «О предотвращении коррупции» и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд, в частности, резюмирует, что законодатель «не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права», а таким образом ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины противоречит ч.1 ст.8 Основного закона страны.