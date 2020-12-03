Третьяков: Париж, Берлин и Москва отвергают «план Кравчука», потому что он не отвечает критериям настоящего мирного плана

Идеи Леонида Кравчука о мирном урегулировании на Донбассе некорректно называть «мирным планом», в отличие, скажем, от настоящего мирного плана Виктора Медведчука. Так политтехнололог Владимир Третьяков прокомментировал для Rubaltic позицию Парижа, Берлина и Москвы, которые отказались даже рассматривать «план» Кравчука".

Третьяков поясняет, что документ может называться настоящий мирным планом, только если его поддержали страны-гаранты Минских соглашений, а также непризнанные ДНР и ЛНР.

«Давайте исходить из того, что Киев, Москва, Берлин и Париж — это официальные подписанты Минских соглашений; соответственно, называть какие-либо предложения планом мы можем только в том случае, если есть согласие всех четырех стран-гарантов «Минского протокола» и «Комплекса мер в поддержку Минских соглашений», — констатирует политтехнолог Владимир Третьяков.

С этой точки зрения единственный настоящий «мирный план» — это план главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

«За без малого 6 лет с момента подписания „Комплекса мер“ в феврале 2015 мы видели самые разные предложения, которые СМИ называли планом. Можно вспомнить и „мирный план Порошенко“ еще в июне 2014, и „план Мореля“, и планы самых разных политиков, которые возникли и закончились у них в голове. Все эти планы муссировали СМИ. Но, скажем, по сравнению с мирным планом Виктора Медведчука все они были изначально нежизнеспособны, потому что ключевые игроки их даже не рассматривали. А соответственно, и обсуждать нечего», — полагает эксперт.

Еще одно требование, по словам Третьякова, заключается в том, что настоящий мирный план должен соответствовать Минским соглашениям.

«Вот почему и Кремль поддержал, и непризнанные ДНР и ЛНР публично согласились выполнять план Медведчука, который базируется на Минских договоренностях и предлагает вариант их реализации принятием законов Верховной радой (об амнистии, проведении местных выборов и так далее)», — подчеркивает политтехнолог.

«И, наоборот, ни одна, даже самая детальная программа действий не имеет шансов, если противоречит „Минску“. Вот и ответ, почему идеи Леонида Кравчука (их нельзя назвать планом) изначально не имеют шансов на жизнь. Собственно, именно так и надо понимать позицию Парижа, Берлина и Москвы», — добавляет эксперт.

Третьяков прогнозирует, что шансы на жизнь может иметь только такой мирный план, который основывается на Минских соглашениях.

«Как будет развиваться ситуация дальше? Можно на 100% утверждать одно: какие-либо перспективы может иметь только план, имеющий привязку к Минским соглашениям. Если завтра появится новый план Зеленского, Порошенко, Тимошенко или даже Байдена, но этот проект будет противоречить тому, что написано в Минских соглашениях, то не стоит даже тратить время на их обсуждение», — уверен политтехнолог Третьяков.

Напомним, что глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук назвал назначение Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе очередным пиар-ходом власти, нацеленным на имитацию деятельности.

«Я расцениваю это назначение как очередной пиар-ход власти, направленный на имитацию бурной деятельности. Это делается для того, чтобы продемонстрировать желание добиться мира, сделать вид, что есть какие-то шаги в направлении его достижения. Этой же цели служит и невнятная чехарда с назначением якобы встреч в рамках „нормандского формата“: то ли глав МИДов, то ли глав государств, то ли в сентябре, то ли в октябре», — заявил политик.

Также парламентарий напомнил, что уже делал прогнозы относительно назначения Леонида Кравчука главой украинской делегации в ТКГ.

«Происходит то, что я предсказал еще при назначении Кравчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группе, приведя слова из известной басни Ивана Крылова „Квартет“: „А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь“. От Кравчука ничего не зависит, и, к сожалению для Украины, добиться позитивных результатов в вопросе установления мира у него не получится, потому что это полностью зависит от политической воли Президента Зеленского, а такая воля напрочь отсутствует, и сегодня абсолютно понятно, что при этой власти добиться мира, возвращения людей и территорий не получится», — заключил глава политсовета ОПЗЖ.

Кроме того, по словам Виктора Медведчука, Леонид Кравчук «уже наговорил столько, что вряд ли будет восприниматься гражданами Украины, которые живут на неподконтрольных территориях».