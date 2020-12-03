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Третьяков: Париж, Берлин и Москва отвергают «план Кравчука», потому что он не отвечает критериям настоящего мирного плана

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Третьяков: Париж, Берлин и Москва отвергают «план Кравчука», потому что он не отвечает критериям настоящего мирного плана

Идеи Леонида Кравчука о мирном урегулировании на Донбассе некорректно называть «мирным планом», в отличие, скажем, от настоящего мирного плана Виктора Медведчука. Так политтехнололог Владимир Третьяков прокомментировал для Rubaltic позицию Парижа, Берлина и Москвы, которые отказались даже рассматривать «план» Кравчука".

Третьяков поясняет, что документ может называться настоящий мирным планом, только если его поддержали страны-гаранты Минских соглашений, а также непризнанные ДНР и ЛНР.

«Давайте исходить из того, что Киев, Москва, Берлин и Париж — это официальные подписанты Минских соглашений; соответственно, называть какие-либо предложения планом мы можем только в том случае, если есть согласие всех четырех стран-гарантов «Минского протокола» и «Комплекса мер в поддержку Минских соглашений», — констатирует политтехнолог Владимир Третьяков.

С этой точки зрения единственный настоящий «мирный план» — это план главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

«За без малого 6 лет с момента подписания „Комплекса мер“ в феврале 2015 мы видели самые разные предложения, которые СМИ называли планом. Можно вспомнить и „мирный план Порошенко“ еще в июне 2014, и „план Мореля“, и планы самых разных политиков, которые возникли и закончились у них в голове. Все эти планы муссировали СМИ. Но, скажем, по сравнению с мирным планом Виктора Медведчука все они были изначально нежизнеспособны, потому что ключевые игроки их даже не рассматривали. А соответственно, и обсуждать нечего», — полагает эксперт.

Еще одно требование, по словам Третьякова, заключается в том, что настоящий мирный план должен соответствовать Минским соглашениям.

«Вот почему и Кремль поддержал, и непризнанные ДНР и ЛНР публично согласились выполнять план Медведчука, который базируется на Минских договоренностях и предлагает вариант их реализации принятием законов Верховной радой (об амнистии, проведении местных выборов и так далее)», — подчеркивает политтехнолог.

«И, наоборот, ни одна, даже самая детальная программа действий не имеет шансов, если противоречит „Минску“. Вот и ответ, почему идеи Леонида Кравчука (их нельзя назвать планом) изначально не имеют шансов на жизнь. Собственно, именно так и надо понимать позицию Парижа, Берлина и Москвы», — добавляет эксперт.

Третьяков прогнозирует, что шансы на жизнь может иметь только такой мирный план, который основывается на Минских соглашениях.

«Как будет развиваться ситуация дальше? Можно на 100% утверждать одно: какие-либо перспективы может иметь только план, имеющий привязку к Минским соглашениям. Если завтра появится новый план Зеленского, Порошенко, Тимошенко или даже Байдена, но этот проект будет противоречить тому, что написано в Минских соглашениях, то не стоит даже тратить время на их обсуждение», — уверен политтехнолог Третьяков.

Напомним, что глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук назвал назначение Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе очередным пиар-ходом власти, нацеленным на имитацию деятельности.

«Я расцениваю это назначение как очередной пиар-ход власти, направленный на имитацию бурной деятельности. Это делается для того, чтобы продемонстрировать желание добиться мира, сделать вид, что есть какие-то шаги в направлении его достижения. Этой же цели служит и невнятная чехарда с назначением якобы встреч в рамках „нормандского формата“: то ли глав МИДов, то ли глав государств, то ли в сентябре, то ли в октябре», — заявил политик.

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Также парламентарий напомнил, что уже делал прогнозы относительно назначения Леонида Кравчука главой украинской делегации в ТКГ.

«Происходит то, что я предсказал еще при назначении Кравчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группе, приведя слова из известной басни Ивана Крылова „Квартет“: „А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь“. От Кравчука ничего не зависит, и, к сожалению для Украины, добиться позитивных результатов в вопросе установления мира у него не получится, потому что это полностью зависит от политической воли Президента Зеленского, а такая воля напрочь отсутствует, и сегодня абсолютно понятно, что при этой власти добиться мира, возвращения людей и территорий не получится», — заключил глава политсовета ОПЗЖ.

Кроме того, по словам Виктора Медведчука, Леонид Кравчук «уже наговорил столько, что вряд ли будет восприниматься гражданами Украины, которые живут на неподконтрольных территориях».

Леонид Кравчук, Донбасс, Минские соглашения
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