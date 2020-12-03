В Италии за сутки умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом

Жертвами коронавирусной инфекции в Италии за сутки стали 993 человека, что стало абсолютным рекордом с начала эпидемии, свидетельствует сводка Министерства здравоохранения страны.
Общее число жертв COVID-19 в стране выросло до 58 038.
Ранее самое высокое число смертельных исходов фиксировалось 27 марта: тогда рекорд составил 969.
Число выявленных случаев заражения COVID-19 выросло на 23 225, общее их количество составило 1 664 829. Накануне сообщалось о 20,7 тысячах случаев инфицирования. Максимальный прирост за все время эпидемии был достигнут 13 ноября, когда за сутки были выявлены более 40 тысяч зараженных коронавирусом.
В изоляции по месту жительства находятся свыше 724 тысяч человек из 759 тысяч зараженных. Последний показатель достиг пика 22 ноября, когда в Италии оказалось почти 806 тысяч человек с подтвержденным диагнозом.
Число пациентов отделений интенсивной терапии незначительно снизилось на 19 и достигло 3597, число госпитализированных составило 31,7 тысячи (-682 пациента). Накануне сокращение этих показателей составляло 47 и 357 пациентов соответственно.
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