Байден пообещал публично привиться от коронавируса

Джо Байден, которого крупнейшие американские СМИ называют избранным президентом США, заявил, что готов публично привиться от коронавирусной инфекции, передает американский телеканал CNN.
«Я буду рад сделать это», — сказал Байден.
Таким образом политик ответил на вопрос, будет ли он вакцинироваться до инаугурации (запланирована на 20 января. — Ред.), и готов ли он сделать это публично, как намерены поступить бывшие президенты США Джордж Буш — младший, Билл Клинтон и Барак Обама.
Байден уточнил, что сделает прививку, как только директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи признает ее безопасность.
По словам Байдена, народ США начал терять веру в эффективность вакцины, поэтому важно, чтобы политические лидеры лично подали пример американцам.
Экс-президенты США, как сообщал CNN, выразили готовность сделать прививки от коронавируса на камеру, чтобы повысить доверие общества к безопасности вакцины после того, как ее одобрят специалисты США.
Действующий президент США Дональд Трамп также говорил о готовности первым в США получить прививку от коронавируса.
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