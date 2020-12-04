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Рада проголосовала законопроект о списании налогового долга

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Рада проголосовала законопроект о списании налогового долга

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект № 4430, который содержит норму о списании налогового долга до 3,06 тыс. грн, который не был погашен до 1 ноября 2020 года и освобождает ФЛП первой группы от уплаты единого налога с декабря 2020 года по май 2021-го с зачислением этого периода в страховой стаж.

Как передает «Интерфакс-Украина», за соответствующий законопроект проголосовали 302 народных депутатов при необходимых 226 голосах. Депутаты также поддержали процедуру немедленного подписания спикером парламента для этого законопроекта.

Согласно тексту законопроекта, списывается пеня и штрафные санкции в случае самостоятельной уплаты налогоплательщиками налогового долга по основному платежу на протяжении полугода с даты вступления в силу закона.

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Закон также отсрочил до 29 декабря 2021 года погашение налогового долга для физлиц, в том числе самозанятых, если он не превышает 6,8 тыс. грн.

При этом объем порога налогового долга для применения мер по его взысканию повышается до 3,06 тыс. грн.

налоги, карантин, Верховная Рада
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