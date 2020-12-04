Войти
Украина может в декабре выйти на рынок внешних займов
госфинансы
Украина может в декабре выйти на рынок внешних займов
Трамп готов признать проигрыш только в случае «честных выборов»
позиция
Трамп готов признать проигрыш только в случае «честных выборов»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Виктор Медведчук: Министр здравоохранения Степанов должен быть отправлен в отставку за ложь и циничные манипуляции

158
Виктор Медведчук: Министр здравоохранения Степанов должен быть отправлен в отставку за ложь и циничные манипуляции

Тяжелейший кризис в украинской медицине и неспособность противостоять пандемии коронавируса являются следствием тотальной профнепригодности министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Политик напомнил, как во время своего выступления в Верховной Раде 4 декабря Степанов сказал, что десятки тысяч украинских медиков хотели бы выйти под стены парламента и сказать: хватит. Хватит делать вид, что система здравоохранения как-то работает. Таким образом, по мнению Виктора Медведчука, министр фактически осуществил явку с повинной.

«Это справедливая оценка тому бардаку и хаосу, который царит в украинской медицине: невыплате средств медперсоналу, который, ежедневно рискуя собой, борется с пандемией; отсутствию кислорода и масок; смерти людей из-за отсутствия резервных генераторов; нехватке инфекционистов и тысяче других проблем — всему тому, за что министр Степанов несет прямую, полную и персональную ответственность», — отметил политик.

Степанов возмущен тем, что люди, которые борются с коронавирусом, «еле сводят концы с концами». Хотя, напоминает Медведчук, именно на министре здравоохранения лежит ответственность за контроль над доплатами медикам, которые до них не доходят, за работу с пациентами, заразившимися COVID-19.

При этом, народный депутат добавил, что, действуя в интересах фармакологических компаний США, Степанов откровенно врет, когда говорит, что единственную в мире российскую вакцину от коронавируса нельзя применять, якобы потому, что она не прошла третью стадию исследований.

«Третья стадия клинических исследований не ставит целью проверку безопасности препарата. Это происходит на первых двух стадиях. На третьей стадии применения оценивается только эффективность препарата при больших (десятки тысяч испытуемых) группах пациентов. Заявления министра свидетельствуют либо о его полной профнепригодности, либо о его преступной предвзятости и стремлении ввести в заблуждение Украинский народ», — заявил политик.

Медведчук также подчеркнул, что говорить о том, что «российской вакцины не существует» — в Российской Федерации уже с 7 декабря стартует массовая вакцинация населения — может только циничный лжец. И это в то время, как число заболевших бьет рекорд за рекордом, при том, что в больницах ежедневно умирают люди, а их родные и близкие смотрят на это, будучи не в силах помочь.

Парламентарий считает, что ключевым фактором победы над коронавирусом в Украине станет отставка Степанова, который получает указания из посольства США и тем самым ставит под угрозу жизни миллионов украинцев.

Читайте также: Нардеп Дубинский снова ходит по Раде в футболке с фото Сытника - требует выполнить решение КС

«Пандемия коронавируса требует решительных и эффективных действий. Но ключевым и первым из них должен стать не карантин выходного дня или локдаун. Первым таким действием должна стать немедленная отправка в отставку неэффективного министра, который умышленно вводит в заблуждение и власть, и граждан Украины, который является полностью подконтрольным посольству США, никак не заинтересованному в сохранении жизни украинцев», — подытожил Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук говорил, что закупки российской вакцины позволят Украине быстрее преодолеть последствия пандемии коронавируса.

Виктор Медведчук, Максим Степанов
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 4 декабря 2020
Четверг, 3 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

«Веймарская воронка» украинской политики

Украину добивает не коронавирус, а бездарная, безответственная и антигуманная политика наших властей. Если бы не эпидемия коронавируса мы бы так и не увидели, насколько безразличны украинским политикам наши здоровье, жизни и судьбы.
Джордж Сорос
Джордж Сорос
финансист, создатель фонда «Открытое общество»

Эффективный способ преодоления бюджетного паралича в Европе

У вечных облигаций имеется огромное преимущество: основная сумма долга никогда не погашается, обязательна лишь выплата годовых процентов. Дисконтированная текущая стоимость будущих процентных платежей со временем сокращается, приближаясь к нулю (но не достигая его). Определённый объём финансовых ресурсов, например, 1,8 трлн евро, которые сейчас обсуждаются, позволит получить в несколько раз больше, если он будет использован для выпуска вечных, а не обычных облигаций. И это решило бы в целом финансовые проблемы Европы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Почему Майдан не принес позитивных изменений

Уже неделю активно обсуждают - почему спустя 7 лет после Майдана нет сколь-нибудь серьезных позитивных изменений? А потому, что их и быть не могло. После Майдана к власти пришла часть прежней политической элиты, которая вовремя соскочила со сходящего с рельс поезда. Но у этих людей не было ни мотивов, ни потребностей что-то менять. С чего вдруг власть имущие разрушат весь смысл своего существования, эту прекрасную наркотическую игру в большие деньги?!
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016