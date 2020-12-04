НБУ уже почти месяц не проводит интервенций на межбанке

Нацбанк на этой неделе (30 ноября — 4 декабря) не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке — регулятор не осуществляет интервенций уже четвертую неделю подряд.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Всего с начала года Нацбанк купил в резервы 4,55 млрд долларов, продал — 3,80 млрд долларов.