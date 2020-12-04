Минздрав обещает обеспечить бесплатную вакцинацию «группам риска»

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что при закупке вакцины для борьбы с COVID-19 государство сразу обеспечит бесплатное вакцинирование определенных «групп риска».

«Я уверен, что хотя бы те «группы риска», которые мы определили в стране, мы должны обязательно, в первую очередь, начать вакцинировать. И понятно, что это по профессиональному признаку — медицинские работники, педагоги, и группа риска — пожилые люди и те, кто имеет заболевания «, - сказал Степанов в эфире программы Свобода слова» Савика Шустера в пятницу вечером.

Также министр сказал, что он будет вакцинироваться.

«Я, слава Богу, не принадлежу к „группе риска“, в первую очередь. Во-первых, я переболел. И моя задача, чтобы мы вакцинировали, в первую очередь, тех людей, которые в этом нуждаются. Но я буду (вакцинироваться — Ред.)», — сказал Степанов.