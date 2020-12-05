Штаб Трампа подал иск в Джорджии, в Неваде его уже отклонили

Штаб республиканца Дональда Трампа подал в пятницу иск в суд штата Джорджия о признании там недействительными результатов выборов 3 ноября.
«Кампания подала иск в суд штата Джорджия о признании недействительными результатов выборов 3 ноября. К президенту США Дональду Трампу и кампании Трампа в судебном иске присоединился глава комитета Республиканской партии Джорджии Дэвид Шафер, — отмечается в распространенном заявлении штаба. — К иску прилагаются показания под присягой десятков жителей Джорджии, которые были уведомлены о последствия лжесвидетельства и наказания за это. Они стали свидетелями неспособности обработать и обеспечить сохранность бюллетеней, неспособности удостоверить подлинность подписей в открепительных удостоверениях».
Власти Джорджии 20 ноября утвердили итоги голосования, согласно которым победу в штате на выборах президента одержал демократ Джозеф Байден. Трамп набрал 49,25% голосов (2 461 837), Байден — 49,51% (2 474 507). Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков.
Штаб Трампа еще 21 ноября запросил проведения нового пересчета в Джорджии. Представители республиканца полагают, что при голосовании имели место фальсификации, которые не были учтены при повторной обработке бюллетеней.
Тем временем Окружной суд Невады (6 голосов выборщиков) в пятницу отклонил иск Республиканской партии, требовавшей признать победу действующего президента США Дональда Трампа по итогам голосования в этом штате на выборах главы государства.
Суд счел, что истцам не удалось доказать обоснованность каких-либо обвинений в адрес избирательного штаба демократа Джозефа Байдена. Республиканцы вменяли демократу в вину в том числе подкуп избирателей.
Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.
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