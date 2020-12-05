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Украинцев на выходных ждут температурные «качели»

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Украинцев на выходных ждут температурные «качели»

В Украине в субботу ожидается от 1° мороза до 9° тепла (на Закарпатье до +12°). В воскресенье прогнозируют от 0° до 9° мороза ночью (на востоке, северо-востоке до −12°), днем от 0° до 5° тепла (на Закарпатье до 12° тепла).

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Без осадков. В западных областях утром местами туман; в северных, центральных областях и в Карпатах на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях, местами и в южной части порывы 15- 20 м/с. Температура в западных областях, на Одесчине и в Крыму днем 4-9° тепла, на Закарпатье до 12°; на остальной территории от 1° мороза до 4° тепла», — говорится в сообщении.

В Киеве и области 5 декабря без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. В столице температура днем 0-2° тепла, на Киевщине — от 1° мороза до 4° тепла.

Согласно прогнозу, 6-7 декабря в Украине осадки не ожидаются. В северных, северо-восточных, центральных областях и в Карпатах на дорогах местами гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в западных, южных и Донецкой областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных областях 6 декабря ночью около 0°, днем 0-5° тепла (на Закарпатье до 12°), 7 декабря ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла (на Закарпатье 4-9° тепла); на остальной территории страны 6 декабря ночью 4-9° мороза (на востоке, северо-востоке до 12° мороза), днем около 0°, 7 декабря ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза.

В столичном регионе 6-7 декабря без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура 6 декабря ночью 4-9° мороза, днем около 0°; 7 декабря ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза.

Синоптики 8-9 декабря в Украине прогнозируют холодную погоду с температурой ночью 4-10° мороза, на северо-востоке страны, 8 декабря и в восточных областях 9-15° мороза, днем 0-6° мороза; в южной части и на Прикарпатье ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье и юге Одесчины ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

В южной и юго-западной частях небольшой мокрый снег, днем с дождем, на остальной территории без осадков.

На Киевщине 8- 9 декабря ожидается холодная без осадков погода. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

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Согласно ориентировочному прогнозу на 6-10 сутки 10 декабря в западных областях мокрый снег, днем с дождем, на остальной территории без осадков; температура ночью 1-7° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла.

11-14 декабря в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, временами осадки в виде дождя и мокрого снега; температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла, в восточных и северо-восточных областях ночью 1-7° мороза, днем около 0°.

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