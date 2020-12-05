В РФ снова выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

В России зафиксировали новый максимум по случаям COVID-19 — 28 782, сообщили в местном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Предыдущий рекорд был 3 декабря — 28 145.

Пятый день подряд от последствий заражения коронавирусом в этой стране умирает более 500 человек — за сутки зафиксировали 508 летальных исходов (569 днем ранее). Выздоровели 27 644 пациента.

Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье продолжают лидировать в списке регионов с наибольшим количеством выявленных носителей вируса.

Общее число случаев COVID-19 в РФ выросло до 2 431 731. За время пандемии умерли 42 684 человека, выздоровели 1,9 миллиона больных.

По данным ВОЗ, в мире заразились уже более 64,6 миллиона человек, 1,5 миллиона пациентов умерли.

Больше всего заболевших в США, Индии, Бразилии. В десятку также входят Россия, Франция, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.