Закроют школы и рестораны. Названы возможные ограничения локдауна

Во время ужесточенного карантина в январе в Украине планируют закрыть школы, рестораны и фитнес-центры. При этом будут работать горнолыжние курорты и церкви.
Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко во время встречи с журналистами.
Предполагается, что будут открыты отели и горнолыжные курорты. Транспорт будет работать в привычном режиме. Продуктовые магазины будут открыты. В церквях введут ограничение — не более одного человека на 5 кв.м.
Закрыты будут школы, детсады, рестораны (будут работать только на доставку и выдачу заказов), фитнес-центры и различные развлекательные заведения.
Окончательное решение по карантинным ограничениям планируется принять на заседании Кабинета министров 9 декабря.
Также Ляшко рассказал, что перед минздравом стоит задача довести количество тестов на COVID до 100 тысяч в день, имеются ввиду государственные лаборатории и те частные лаборатории, которые анализируют взятые образцы за бюджетный счёт. Примерно 70% тестов в последнее время делается гослабораториями, и около 30% — частными.
Ранее Ляшко сообщил, что введение локдауна в январе позволит снизить количество случаев заражения коронавирусом до 6-8 тысяч в день. Конкретная дата введения ужесточенного карантина еще неизвестна.
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