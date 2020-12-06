В начале недели в Украине будет холодно и без осадков

В ближайшие сутки, 7 декабря, погоду в Украине будет определять холодный антициклон с северо-востока, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник по всей Украине — без осадков. Ветер восточный, на западе юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-11° мороза, в западных областях местами 0-5° мороза; днем от 1° тепла до 4° мороза, на Закарпатье 7-12° тепла.

В Киеве без осадков. Температура ночью 6-8 мороза, днем 2-4 мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 7 декабря самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 9,9 градусов тепла в 2015 году, а самая низкая ночью — на отметке 21,8 градусов мороза в 1959 году.

Во вторник, 8 декабря, в Украине без существенных осадков, лишь местами в южной части страны, Карпатах и Закарпатье ожидается небольшой снег и дождь, слабый гололед. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в западных, южных и Донецкой областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных областях и южной части ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла (в Закарпатье и на крайнем юге страны ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла); на остальной территории ночью 5-10° мороза, в восточных и северо-восточных областях до 14° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киеве 8 декабря — без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 2-4° мороза.