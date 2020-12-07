В Украине менее 9000 заболевших коронавирусом за сутки

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 8 641 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 5 123 человека, умерли 145 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«8641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 7 декабря 2020. В частности, заболели 390 детей и 284 медработника. Также за прошедшие сутки: госпитализировано — 1 037 человек; летальных случаев — 145; выздоровело — 5 123 человека», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Накануне, 6 декабря в Украине было зафиксировано 11 590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19; днем ранее, 5 декабря было зафиксировано 13 825 случаев болезни; 4 декабря сообщалось о 15 131 новых случаев коронавируса, 3 декабря было зафиксировано 14 496 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 821 947 человек, 13 733 человека — умерли от COVID-19, выздоровели — 423 704 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.