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Украина ожидает поставок оружия из США после прихода администрации Байдена

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Украина ожидает поставок оружия из США после прихода администрации Байдена

Украина рассчитывает, что поставки оружия из Соединенных Штатов продолжатся после вступления в должность президента Джозефа Байдена. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью изданию РБК-Украина, которое было опубликовано в понедельник.

«Сейчас эти двери (поставки оружия из США — Ред.) уже открыты. ...оружие, которое мы получаем из США, используется для укрепления нашей обороноспособности. И я не ожидаю, что эти двери могут закрыться при новой администрации», — сказал Кулеба.

При этом министр поблагодарил администрацию 44-го президента США Барака Обамы за поддержку Украины, однако назвал ошибкой, что Вашингтон за время его президентства не помогал Киеву в вопросах поставок оружия. «Мы благодарны администрации Барака Обамы за то, что они много сделали для Украины в один из сложнейших периодов нашей истории. Но никто не идеален, и я считаю, что одной из ошибок той администрации в политике относительно Украины было непредоставление нам оружия», — сказал Кулеба.

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В мае посол в США Владимир Ельченко заявил о том, что Киев и Вашингтон ведут переговоры о покупке трех крупных партий оружия и сделка должна быть закрыта в этом году. В конце июня США передали Украине противотанковые ракеты для комплексов Javelin в рамках контракта, подписанного в декабре 2019 года, а также другое оружие и оборудование на общую сумму $60 млн. Министерство обороны США в июне также сообщило, что американская сторона предоставит Украине до 16 патрульных катеров Mark VI, а также сопутствующее вооружение и военную технику на общую сумму порядка $600 млн.

США, оружие, Дмитрий Кулеба
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