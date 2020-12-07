В двух областях недовыполняют план по койкам с доступом к кислороду

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал Днепропетровскую и Донецкую области среди тех, которые недовыполняют план по количеству коек, где пациентов могут подключать к кислороду.

Как сообщается на сайте президента Украины, на традиционном селекторном совещании под председательством главы государства, в то же время Степанов отметил, что некоторые области перевыполняют план по этому показателю.

На вопрос главы государства, увеличивается ли количество коек, обеспеченных доступом к медицинскому кислороду, что он инициировал ранее, министр здравоохранения сообщил, что с ноября добавлено более 15 тыс. таких коек.

Также Степанов сообщил, что за прошедшую неделю было закуплено 66 тыс. тестов на антиген, а к концу года министерство намерено закупить 1,3 млн таких тестов.