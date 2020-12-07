Путин и Меркель поговорили про Донбасс и Карабах

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, а также конфликт на Донбассе, сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора Путин рассказал Меркель о посреднических усилиях России с целью прекращения боевых действий на границе Армении и Азербайджана, а также о деятельности российских миротворцев в регионе. «Подчеркнуто, что последовательная реализация договоренностей, зафиксированных в заявлении президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении от 9 ноября, способствует общей стабилизации обстановки в регионе», — говорится в сообщении Кремля.

Говоря о Донбассе, лидеры двух стран также выразили «удовлетворение» соблюдением перемирия в регионе, отмечает пресс-служба Кремля. Однако стороны обеспокоены «отсутствием прогресса в реализации политических аспектов Минских договоренностей 2015 года, а также решений «нормандской четверки», принятых год назад на саммите в Париже».

Стороны намерены продолжить совместную работу в «нормандском формате», в том числе по линии политсоветников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины.

Путин и Меркель также договорились продолжать контакты между министерствами здравоохранения двух стран в рамках взаимодействия в борьбе с распространением коронавируса, в том числе по вакцинам.