Повторный пересчет голосов в Джорджии подтвердил победу Байдена

Власти американской Джорджии считают, что повторный пересчет голосов утвердил итоги волеизъявления в штате, согласно которым победу в нем на выборах президента одержал демократ Джозеф Байден. Об этом в понедельник заявил на пресс-конференции секретарь Джорджии Брэд Раффенспергер.

«Мы уже три раза пересчитали бюллетени, которые были поданы законно. Результаты остались неизменными», — сказал он. «Сегодня аппарат секретаря штата повторно сертифицирует результаты выборов», — добавил Раффенспергер. Он констатировал, что в Джорджии проводятся расследования в связи с отдельными нарушениями при голосовании. Секретарь дал понять, что речи о массовых фальсификациях не идет.

Власти Джорджии в ноябре утвердили итоги голосования, согласно которым в штате на выборах президента выиграл Байден. Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков. Республиканец позже потребовал провести повторный пересчет голосов. Он также добивался через суд признания недействительными итогов выборов в штате.

Представители Трампа полагают, что при голосовании имели место фальсификации, которые не были учтены при повторной обработке бюллетеней. Республиканец неоднократно призывал провести сверку подписей на отправленных по почте бюллетенях с теми, которые избиратели оставляли при регистрации. Действующий президент утверждал, что в случае проверки подписей победителем в Джорджии признают его.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема и передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера.

Тем не менее Трамп не признает поражение и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием провести пересчет голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.