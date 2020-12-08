В Украине за сутки 10 811 случаев инфицирования Covid-19

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 10 811 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 12 860 человека, умерли 195 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«Количество лиц, выздоровевших от коронавируса, за последние сутки составляет 12 860 человек. Эта цифра превышает количество заболевших — 10 811 новых случаев коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 декабря 2020 года. В частности, заболели 520 детей и 512 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1319 человек, летальных случаев — 195, выздоровели — 12 860 человек», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник утром.
Министр назвал эти данные «позитивной статистикой».
Днем ранее, 7 декабря зафиксировано 8 641 новый случай заболевания коронавирусом, 6 декабря в Украине было 11 590 новых случаев инфицирования, 5 декабря было 13 825 новых заболеваний, 4 декабря зафиксировали 15 131 заболевших.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 832 758 человек, 13 928 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 436 564 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016