Вакцину BioNTech и Pfizer одобрят в ЕС в начале 2021 года

Вакцина, разработанная американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech, как ожидается, получит разрешение на использование в Европе в начале 2021 года. Об этом заявила во вторник в эфире радиостанции «Метрополь ФМ» канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Эта вакцина, возможно, будет допущена и поступит в распоряжение Европы в начале 2021 года», — сказала она. «Есть также вакцина компании Moderna, она тоже выйдет на рынок», — добавила Меркель.

Она указала на то, что «уйдут месяцы», прежде чем удастся привить большую часть населения от коронавируса. В первую очередь, по словам канцлера, в Германии будут привиты пожилые люди и медицинские работники.

Во вторник вакцинация от коронавируса — первая среди западных стран — началась в больницах Великобритании после того, как британское независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения первым в мире одобрило использование препарата Pfizer и BioNTech.