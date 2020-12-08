Пиховшек: Выбирая между отношениями с США и жизнями украинцев, Медведчук выбрал бы людей

Соглашаясь с предложением председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука по закупке российской вакцины, украинская власть пошла бы наперекор воле западных кураторов. Но ради спасения жизней людей власть обязана была принять такое решение.
Такое мнение в своей авторской программе «Хронология недели» на телеканале NewsOne высказал журналист Вячеслав Пиховшек. Также он отметил, что ничего в стране не изменится, пока Украина не изменит государственный курс.
«Медведчук встречается с Путиным, говорит по поводу поставок российской вакцины “Спутник V” на украинский рынок. Ну а дальше что? Дальше должна действовать украинская власть. А мы видим какие движения? Отсюда предположение и прогноз: ничего не будет меняться, то есть меняться кардинально без изменения государственного курса Украины. Так оно и будет барахтаться без Медведчука, то есть при Зеленском», – сказал Пиховшек.
Он подчеркнул, что украинское правительство не готово принимать решения, которые не понравятся американским кураторам, а такие решения могут спасти жизни украинцам.
«Для того, чтобы принимать острые жесткие неоднозначные с точки зрения американцев решения – спасать жизни людей российской вакциной, которая по карману большинству граждан Украины, – вот на такие жесткие вещи даже ради спасения жизней граждан Украины ни Зеленский, ни его министр Степанов не готовы», – отметил телеведущий.
По его мнению, Виктор Медведчук на месте Зеленского не задумывался бы что важнее: отношения с США или жизни украинцев.
«Отсутствие этих действий полностью на их совести. Если бы я чувствовал, что от моего бездействия зависит жизнь людей. Что моя подпись под запросом о вакцине может спасти сотни, тысячи, возможно миллионы граждан Украины, я бы ни на секунду не думал о каких-то отношениях с США. Уверен, что и Медведчук бы не думал. Потому что выше спасения людей миссии у человека нет вообще», – резюмировал Вячеслав Пиховшек.
Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что министр здравоохранения Максим Степанов, который умышленно вводит в заблуждение власть и граждан Украины, который не заинтересован в сохранении жизней людей, должен быть отправлен в отставку.
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