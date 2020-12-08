Пиховшек: Выбирая между отношениями с США и жизнями украинцев, Медведчук выбрал бы людей

Соглашаясь с предложением председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука по закупке российской вакцины, украинская власть пошла бы наперекор воле западных кураторов. Но ради спасения жизней людей власть обязана была принять такое решение.

Такое мнение в своей авторской программе «Хронология недели» на телеканале NewsOne высказал журналист Вячеслав Пиховшек. Также он отметил, что ничего в стране не изменится, пока Украина не изменит государственный курс.

«Медведчук встречается с Путиным, говорит по поводу поставок российской вакцины “Спутник V” на украинский рынок. Ну а дальше что? Дальше должна действовать украинская власть. А мы видим какие движения? Отсюда предположение и прогноз: ничего не будет меняться, то есть меняться кардинально без изменения государственного курса Украины. Так оно и будет барахтаться без Медведчука, то есть при Зеленском», – сказал Пиховшек.

Он подчеркнул, что украинское правительство не готово принимать решения, которые не понравятся американским кураторам, а такие решения могут спасти жизни украинцам.