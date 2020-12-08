Разумков подписал законопроект о САП

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законопроект, который восстанавливает положение о пятилетнем сроке пребывания на должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Как отмечается в карточке соответствующего законопроекта № 4227, спикер подписал его 8 декабря и передал на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Данным законопроектом восстановлено положение, которым предусмотрено, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначается на должность сроком на 5 лет.
Соответствующие изменения внесены в абзац 4 п. 2 раздела II «Заключительные и переходные положения» закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры».
Принятие данного законопроекта позволит избирать нового руководителя САП в соответствии с общими положениями и на срок, предусмотренный законом «О прокуратуре».
Как сообщалось, 3 декабря Рада поддержала соответствующий законопроект № 4227 в целом.
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